Вестник Кавказа

Маршрут «Черкесская тропа» запустят в Геленджике летом

Роза хутор
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Русское географическое общество готовит в Геленджике новый турмаршрут. «Черкесская тропа» пройдет до Новороссийска, открытие состоится летом.

Новый пешеходный маршрут для туристов «Черкесская тропа» объединит Геленджик (Пшада) и Новороссийск. Открыть его для туристов планируют летом.

«Совместная работа художников и ученых Кавказа позволит донести объективную историческую информацию через создание уникального туристского продукта на серьезной теоретической и исторической базе предыдущих проектов»

– глава Геленджикского отделения РГО Юлия Соболева

В рамках нового проекта планируется составить карту-гид «Черкесская тропа». Маршрут будет включать несколько локаций и продолжит проекты «Кавказ спящий» и «Кавказская Атлантида».

Первыми новый турмаршрут смогут посетить с ознакомительной экскурсией представители турбизнеса.

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