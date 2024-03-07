Маршрут «Черкесская тропа» запустят в Геленджике летом

Русское географическое общество готовит в Геленджике новый турмаршрут. «Черкесская тропа» пройдет до Новороссийска, открытие состоится летом.
Новый пешеходный маршрут для туристов «Черкесская тропа» объединит Геленджик (Пшада) и Новороссийск. Открыть его для туристов планируют летом.
«Совместная работа художников и ученых Кавказа позволит донести объективную историческую информацию через создание уникального туристского продукта на серьезной теоретической и исторической базе предыдущих проектов»
– глава Геленджикского отделения РГО Юлия Соболева
В рамках нового проекта планируется составить карту-гид «Черкесская тропа». Маршрут будет включать несколько локаций и продолжит проекты «Кавказ спящий» и «Кавказская Атлантида».
Первыми новый турмаршрут смогут посетить с ознакомительной экскурсией представители турбизнеса.