"Мамисон" стирает границы

Власти Северной Осетии сокращают пределы пограничной зоны из-за строительства курорта "Мамисон" – теперь планирующим отдохнуть в туристско-рекреационном комплексе не понадобится оформлять разрешения для въезда.

В Северной Осетии заметно сократили пределы пограничной зоны в районе строительства туристско-рекреационного комплекса "Мамисон", сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"Из пределов пограничной зоны исключены территории в районах строительства всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Мамисон" и Мидаграбинских водопадов"

- пресс-служба главы Северной Осетии

Теперь правила пограничного режима здесь не действуют, а значит – отпала и необходимость в оформлении пропусков для въезда, хотя сами предупредительные знаки о въезде или проходе в пограничную зону останутся, - добавили в пресс-службе.

Напомним, строительство комплекса началось в 2022 году, полностью завершить его планируется уже в текущем 2024 году.