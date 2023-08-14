Мальчик из КБР прошагал 253 метра на руках

Опубликовано: 20:35, 14 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба правительства КБР

Девятилетний мальчик из Кабардино-Балкарии прошел 253 м на руках. Он занимается борьбой в городе Баксан. Рекорд России принадлежит Ратмиру Гончару из Дагестана, который накануне прошел 343 м на руках.

Школьник из Кабардино-Балкарии Алан Лампежев прошел 253 м на руках, сообщает пресс-служба правительства региона.

Мальчику 9 лет, он занимается греко-римской борьбой в спортивной школе в городе Баксан.

Напомним, ранее юный житель Дагестана Ратмир Гончар установил рекорд России по ходьбе на руках. Он прошагал 343 м. До этого он прошел 123 м.