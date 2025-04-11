Вестник Кавказа

Макрон поддержал усилия Баку и Армении по подписанию мирного соглашения

Эмманюэль Макрон
© Фото: Сайт президента России
Глава Франции Эммануэль Макрон на саммите в Тиране дал высокую оценку усилиям Баку и Еревана по мирному процессу.

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал усилия Азербайджана и Армении по подписанию мирного соглашения между странами. Заявление главы Франции было сделано в рамках 6-го саммита Европейского политического сообщества в Тиране. 

"Работа, которая сейчас близка к завершению - и я надеюсь, что вскоре она будет окончательно завершена - это заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Хочу выразить нашу полную поддержку их усилиям по продолжению движения по этому пути к подписанию мирного соглашения"

– Эммануэль Макрон

Отметим, что Эммануэль Макрон встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым "на ногах". Лидеры двух стран пожали друг другу руки и пообщались.

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