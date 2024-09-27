Махачкалинское "Динамо" не смогло обыграть "Факел"

ФК "Динамо" Махачкала сыграло на выезде вничью с воронежским "Факелом". В следующем туре динамовцы сыграют дома с ЦСКА.
В Воронеже состоялась встреча 11-го тура чемпионата России по футболу между "Факелом" и махачкалинским "Динамо".
Счет открыл на 19-й минуте нападающий гостей Гамид Агаларов. На 51-й минуте хавбек "Факела" Ильнур Альшин восстановил равновесие, установив окончательный результат – 1:1.
Турнирная таблица
На данный момент лидирует в чемпионате "Зенит", обыгравший накануне дома "Оренбург" (1:0). В активе петербургской команды 26 очков. "Динамо" с 11 очками располагается на 11-м месте. "Факел", набравший 7 очков, занимает 14-е место. Замыкает турнирную таблицу "Ахмат", уступивший вчера в гостях "Рубину" (0:2). За 11 туров грозненская команда не одержала пока ни одной победы.