Махачкалинский морской порт начал получать выгоды от оптимизации труда

Махачкалинский морской торговый порт (ММТП) в короткие сроки смог улучшить параметры работы благодаря тому, что он подключился к национальному проекту "Производительность труда", сообщили в пресс-службе министерства экономики и территориального развития Дагестана.
"Время протекания процесса (от поставки судна на причал до вывоза груза клиенту) в порту снизилось на 30%, оборачиваемость запасов сократилась на 57%, а выработка по бригадам увеличилась на 10%. Экономический эффект от применения инструментов бережливого производства составил 9,6 млн рублей", - рассказали в министерстве, передает ТАСС.
Далее в ходе реализации программы оптимизация производства будет внедряться и на других доступных участках, но уже самостоятельно: сотрудники морпорта, включенные в рабочую группу, уже прошли обучение навыкам эффективного управления персоналом, научились внедрять новые методы решения и оценивать процесс для системного повышения производительности труда.
Работа над нацпроектом в ММТП продолжится, программа рассчитана на три года.