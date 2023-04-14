Махачкалинский морской порт начал получать выгоды от оптимизации труда

Опубликовано: 18:52, 14 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Участие в национальном проекте "Производительность труда" уже дает свои первые плоды в работе Махачкалинского морского торгового порта: это сказалось и на оптимизации производственных процессов предприятия, и на росте его годовой прибыли.

Махачкалинский морской торговый порт (ММТП) в короткие сроки смог улучшить параметры работы благодаря тому, что он подключился к национальному проекту "Производительность труда", сообщили в пресс-службе министерства экономики и территориального развития Дагестана.

"Время протекания процесса (от поставки судна на причал до вывоза груза клиенту) в порту снизилось на 30%, оборачиваемость запасов сократилась на 57%, а выработка по бригадам увеличилась на 10%. Экономический эффект от применения инструментов бережливого производства составил 9,6 млн рублей", - рассказали в министерстве, передает ТАСС.

Далее в ходе реализации программы оптимизация производства будет внедряться и на других доступных участках, но уже самостоятельно: сотрудники морпорта, включенные в рабочую группу, уже прошли обучение навыкам эффективного управления персоналом, научились внедрять новые методы решения и оценивать процесс для системного повышения производительности труда.

Работа над нацпроектом в ММТП продолжится, программа рассчитана на три года.