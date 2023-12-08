Магнитная буря накроет Москву после мощной вспышки на Солнце

Сильнейшая за последние шесть лет вспышка была зарегистрирована на Солнце накануне вечером (по мск). Она вызовет магнитную бурю, которая начнется очень скоро.

Интенсивная вспышка на Солнце произошла накануне вечером, ее зафиксировали американские ученые.

Вспышка оказалась самой мощной не просто с 2017 года. Ее интенсивность достигла Х2,8.

Время вспышки – около восьми вечера по Москве.

Кроме того, утром и днем в пятницу случились две средние вспышки.

"Такие активные события на нашем светиле часто становятся прологом к магнитным бурям, ближайшая из которых ожидается в предстоящую субботу"

– центр Фобос

Циклон Ваня

Ранее в Москву пришел циклон Ваня. Он принес с собой сильный снегопад – в столице уже выпало 20% декабрьской нормы осадков. Метель продолжается и сегодня, однако синоптики обещают, что снег постепенно будет идти слабее.

По словам ведущего сотрудника "Фобоса" Евгения Тишковца, сугробы в Москве на сегодня достигли исторически рекордного уровня. Так много снега в столицу не было за все время, пока ведутся наблюдения за погодой, то есть за полтора века.