Магнитная буря накроет Москву после мощной вспышки на Солнце

Интенсивная вспышка на Солнце произошла накануне вечером, ее зафиксировали американские ученые.
Вспышка оказалась самой мощной не просто с 2017 года. Ее интенсивность достигла Х2,8.
Время вспышки – около восьми вечера по Москве.
Кроме того, утром и днем в пятницу случились две средние вспышки.
"Такие активные события на нашем светиле часто становятся прологом к магнитным бурям, ближайшая из которых ожидается в предстоящую субботу"
– центр Фобос
Циклон Ваня
Ранее в Москву пришел циклон Ваня. Он принес с собой сильный снегопад – в столице уже выпало 20% декабрьской нормы осадков. Метель продолжается и сегодня, однако синоптики обещают, что снег постепенно будет идти слабее.
По словам ведущего сотрудника "Фобоса" Евгения Тишковца, сугробы в Москве на сегодня достигли исторически рекордного уровня. Так много снега в столицу не было за все время, пока ведутся наблюдения за погодой, то есть за полтора века.