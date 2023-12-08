«Ваня» осел в Москве: какая погода ждет столицу в пятницу?

Москву в пятницу ожидает снегопад, метель, температура будет не выше минус 5 градусов. Ситуация связана с приходом в столицу циклона «Ваня».

Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве в пятницу. По его словам, столицу ожидают ослабевающий снегопад и слабая метель.

Он отметил, что погода в Москве связана с приходом циклона «Ваня», подчеркнув при этом, что снегопады в городе продолжатся с постепенным ослабеванием. Температура воздуха будет не выше -5 градусов.

Тишковец добавил, что ветер в столице юго-восточный с переходом на западный, 4-9 м/с. Атмосферное давление – 746 мм ртутного столба.