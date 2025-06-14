Вестник Кавказа

МАГАТЭ проведет внеочередное заседание по ситуации с Ираном и Израилем

Эмблема ООН
© Фото: Динара Хаирова
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) соберется на внеочередное заседание, в рамках которого планируется обсудить, к чему уже привели и могут привести удары Израиля по ядерным объектам Ирана.

Совет директоров МАГАТЭ проведет сегодня внеочередное заседание, сообщает международное агентство.

Событие состоится в штаб-квартире организации, которая расположена в столице Австрии Вене.

На повестке встречи будут последствия ударов, которые Израиль наносит по ядерным объектам Ирана в Натанзе и Фордо в ходе операции "Восстающий лев".

Изначально с инициативой проведения заседания выступил Иран. Идею поддержали Россия, Китай и Венесуэла.

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