МАГАТЭ и "Росатом" начали переговоры в Калиниграде

Утром 6 июня Гросси прибыл в РФ. Переговоры глав МАГАТЭ и "Росатома" вскоре стартовали в аэропорту Калининграда.

Сегодня в Калининград прибыла делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси, начались переговоры МАГАТЭ и "Росатома", передает ТАСС.

Самолет главы МАГАТЭ прибыл в аэропорт "Храброво" из Вены в 10:41 мск. Вскоре после этого в аэропорту, как сообщают СМИ, стартовали переговоры сторон. Состоялась встреча главы Росатома Алексея Лихачева и генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси один на один, также проводятся двусторонние консультации делегаций.

Отметим, что это первый визит Гросси в Россию с 7 февраля.