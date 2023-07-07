МАГАТЭ хочет плотнее сотрудничать с Ираном

В МАГАТЭ заинтересованы в сотрудничестве с Ираном на другом уровне. Сейчас все переговоры и реализация договоренностей практически не движутся.
Сотрудничество на более высоком уровне с Ираном, вот что хотел бы видеть глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"В настоящее время усилия по СВПД застопорены, так что в этой плоскости ничего особенного не происходит. Сотрудничество с Ираном продолжается, но не на том уровне, который я хотел бы видеть"
– Гросси
Позиция МАГАТЭ была донесена до Тегерана.
Гросси рассказал, что по итогу его поездки в Иран в марте была принята договоренность о ряде определенных действий, «но имплементация этих договоренностей продвигается крайне медленно". Сейчас МАГАТЭ работает над тем, чтобы договоренности исполнялись с большей скоростью.