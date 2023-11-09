Лунная ракета SpaceX второй раз потерпела неудачу на испытаниях

Ракета Илона Маска Starship не смогла совершить второй подряд тестовый полет. Теперь, после взрыва отделившейся первой ступени, с ней была потеряна связь.

Разрабатываемая для полетов на Луну и затем на Марс сверхтяжелая ракета Starship провалила тестовый полет на орбиту, сообщили в SpaceX, создавшей ракету.

Она была успешно запущена со стартовой площадки в Техасе в семь утра (16.00 мск). Пилотировать полет не планировалось. Первая ступень без проблем отделилась, но взорвалась. Связь с ракетой прервалась. Полет длился около 10 минут.

Во время первого полета весной не произошло отделения корабля от носителя. Полет занял порядка 4 минут, после чего было решено уничтожить ракету, а точнее, отдать ей команду на самоуничтожение.

Сегодня создатели ракеты планировали, что она совершит неполный оборот вокруг планеты и приводнится у Гавайев.

Напомним, Starship обладает уникальными размерами – ее высота превышает 120 м. Мощность ракеты вдвое больше, чем у создаваемой NASA лунной ракеты Space Launch System.