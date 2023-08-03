Куда и зачем сегодня полетит Starship?

Рина Фельдман

Вчера компания SpaceX Илона Маска собиралась совершить второй тестовый запуск Starship - гигантской космической системы, которая будет доставлять американских астронавтов на Луну, а в перспективе - на Марс. Однако запуск был перенесен на сегодня. Что такое Starship, как прошел первый запуск ракеты и когда состоится второй - рассказываем в этом материале.

Самая мощная космическая система

Starship - детище Илона Маска, разработанное его компанией SpaceX. Система состоит из космического аппарата, который носит название Starship и ракеты-носителя Super Heavy (сверхтяжелая). Starship, как сообщает официальный сайт SpaceX, предназначен для перевозки экипажей и грузов на:

околоземную орбиту

Луну

Марс.

Starship способна нести до 150 тыс. тонн груза в рамках многоразового использования, то есть она самая мощная ракета-носитель в мире.

Длина Starship составляет 121 метр, что в два раза выше, чем монумент ”Рабочий и колхозница”, а ее диаметр - 9 метров. Многоразовый космический корабль разрабатывается в различных конфигурациях. Помимо миссий на Луну и Марс Starship также может осуществлять доставку на Земле, при этом время транспортировки в любую точку планеты составит не более часа.

Super Heavy - ракета-носитель или ускоритель космической системы. Ракета оснащена 33 двигателями Raptor, работающими на жидком кислороде и охлажденном метане. Raptor в два раза мощнее, чем двигатель ”Мерлин” на другой ракете SpaceX - Falcon 9. Ракета Super Heavy многоразового использования. После запуска модуля на орбиту она способна приземлиться обратно на место запуска.

От задумки к реализации

Впервые об огромной ракете-носителе Илон Маск рассказал в 2005 году. Тогда он заявил, что новая ракета, BFR, будет настолько большой, что на тестовой площадке компании в Техасе ее запускать будет нельзя, иначе ”в соседнем городе повелевают все стекла”. Уже тогда миллиардер-изобретатель, не будучи уверенным в том, как ему удастся профинансировать крайне дорогостоящий проект, рассматривал сверхтяжелую ракету-носитель в качестве средства транспортировки грузов на Луну и Марс. В том же 2005 году Маск сказал:

Я надеюсь, что НАСА будет у нас покупать.

Первые тестовые испытания прототипа Starship малого размера, космического корабля Starhopper, прошли в 2019 году, а в 2020 году SpaceX уже тестировала полноразмерные прототипы сверхтяжелой ракеты. Первые четыре прототипа взорвались в ходе испытаний. Первый успешный запуск прототипа состоялся в мае 2021 года.

Контракт на $3 млрд

Весной 2021 года компания Маска SpaceX заключила с НАСА (космическое агентство США) контракт на $2,89 млрд, обязавшись построить космический аппарат, который будет доставлять астронавтов на Луну. Получив контракт, миллиардер обошел давнего конкурента Джеффа Безоса и его компанию Blue Origin. НАСА согласилась на сотрудничество со SpaceX, поскольку корпорация уже разработала космический аппарат требуемого функционала.

НАСА планирует использовать космический корабль Starship в рамках программы по исследованию Луны под названием ”Артемида”.

Когда будет запуск Starship

Запуск Starhship, который должен был состояться 17 октября, был перенесен на сегодня. Тестовый запуск космического корабля на околоземную орбиту состоится с космодрома Бока-Чика, расположенном на берегу Мексиканского залива и носящим неофициальное название Starbase.

Скорее всего, запуск будет произведен в 16:00 по московскому времени. SpaceX будет транслировать процесс в соцсети Х.

Если запуск окажется успешным, Starship частично облетит Землю, а затем совершит посадку в Тихом океане возле острова Кауаи.

Неудача первого запуска

Первая попытка отправить Starship на орбиту в апреле 2023 года завершилась неудачей: когда космический корабль взлетел, его накренило в сторону, поскольку 3 из 33 двигателей не сработали. После того как ракета миновала стартовую башню, первая минута полета прошла успешно. Затем стало очевидно, что целых 6 двигателей не работают. В итоге ракета-носитель не отделилась от корабля и через минуту была взорвана.

Как пройдет субботний запуск, пока неизвестно. Отвечая на вопрос о целях предстоящего запуска на прошедшем в октябре в Баку Международном конгрессе астронавтики, Илон Маск сказал:

Ожидания есть, но излишне надеяться не буду.