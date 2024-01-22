Лукашенко анонсировал переговоры с Путиным

Путин и Лукашенко проведут переговоры. Главный предмет обсуждения – выполнение программ в рамках Союзного государства.
Президент Беларуси анонсировал переговоры с российским коллегой. По его словам, беседа состоится в формате «один на один».
Лукашенко подчеркнул, что повестка переговоров уже составлена, главный ее пункт – это выполнение союзных программ. Однако в список тем переговоров могут вноситься изменения.
«Накануне [заседания ВГС] мы с Владимиром Владимировичем проведем переговоры в так называемом даже "один на один" формате, а не в узком составе… Приоритетный вопрос - выполнение союзных программ. Мы всегда констатировали, что мы здесь неплохо работаем»
– Александр Лукашенко