Людей снова эвакуируют из Западного Казахстана из-за паводка

Новый этап эвакуации стартует в Западно-Казахстанской области. Решение о нем было принято исходя из паводковой ситуации. Вода в реке Урал поднялась и продолжает прибывать.

Людей, живущих в пойме реки Урал, будут эвакуировать в ближайшее время в ЗКО, рассказал вице-премьер Нурлан Байбазаров.

Новую эвакуацию он анонсировал после облета территории. По его словам, вывозиться будут жители домов и дач в пойме Урала: река вот-вот может выйти из берегов. Все эвакопункты ждут их.

"По состоянию на 8 апреля 2024 года уровень воды в реке достиг отметки 703 см и продолжает повышаться. Прошлогодний максимум составил 557 см"

– Байбазаров

Вице-премьер добавил, что специалисты продолжают укреплять берега Урала, активно создаются временные дамбы.

Во время эвакуации необходимо будет выполнять указания чиновников и волонтеров. В местности, откуда вывезут людей, могут отключить газ, воду и электричество. Следить за порядком там будут полиция и спасатели.