Лучшая русская школа за рубежом - Абхазия получила приз

Названы призеры конкурса "Лучшая русская школа за рубежом", специальный приз получила школа в Гагре.
В списке лучших русских зарубежных школ оказалась средняя школа №4 имени Юрия Гагарина, она находится в Абхазии в городе Гагра.
"Каждый проект, каждый урок, подготовленный вами, уважаемые коллеги,– это настоящее открытие. Далеко за пределами нашей страны вы учите детей любить русский язык, восхищаться его богатством, знакомите с уникальной отечественной литературой и культурой"
– глава минпросвещения России Сергей Кравцов
В конкурсе принимали участие образовательные учреждения, находящиеся за пределами РФ, в которых обучение ведется на русском языке.
Первое место на конкурсе было отдано школам в Германии - при посольстве РФ в Берлине и при Генконсульстве РФ в Бонне.