Вестник Кавказа

Лучшая русская школа за рубежом - Абхазия получила приз

Лучшая русская школа за рубежом - Абхазия получила приз
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Школа в Гагре получила спецприз как лучшая русская зарубежная школа. В школе имени Юрия Гагарина обучение детей проводится на русском языке.

Названы призеры конкурса "Лучшая русская школа за рубежом", специальный приз получила школа в Гагре.

В списке лучших русских зарубежных школ оказалась средняя школа №4 имени Юрия Гагарина, она находится в Абхазии в городе Гагра.

"Каждый проект, каждый урок, подготовленный вами, уважаемые коллеги,– это настоящее открытие. Далеко за пределами нашей страны вы учите детей любить русский язык, восхищаться его богатством, знакомите с уникальной отечественной литературой и культурой"

– глава минпросвещения России Сергей Кравцов

В конкурсе принимали участие образовательные учреждения, находящиеся за пределами РФ, в которых обучение ведется на русском языке.

Первое место на конкурсе было отдано школам в Германии - при посольстве РФ в Берлине и при Генконсульстве РФ в Бонне.

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