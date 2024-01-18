Любительницу селфи спасли в Крыму с дрейфующего плота

В Крыму спасатели вернули на берег любительницу селфи. Женщина фотографировалась на плоту и не заметила, что он удаляется от берега.

С дрейфующего по озеру плота сотрудники МЧС спасли женщину - на плот она взошла ради эффектного селфи.

Случай произошел в городе Саки на Михайловском озере. Женщину на плоту унесло на 20 метров от берега, потребовалась помощь водолазов МЧС, они прибыли из Евпатории.

"Как выяснилось, женщина хотела сделать селфи на плоту, который впоследствии начал уплывать. Один из спасателей, надев гидрокостюм, подвязал веревкой плот и доставил гражданку на берег"

– МЧС по Крыму

Женщина не пострадала и отказалась от помощи медиков.