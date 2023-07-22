Акула или селфи - что убивает туристов чаще?

Селфи оказались более смертоносными, чем нападения акул. В мире селфи убили 379 человек, в список самых опасных селфи-стран вошла Россия.

Согласно данным статистики, при попытках сделать эффектные селфи-фото гибнет больше людей, чем от нападения акул.

С 2008 по 2021 год в мире произошло 379 смертей, связанных с селфи, сообщается в публикации журнала Travel Medicine. Туристами были 140 погибших любителей селфи. Акулы за эти же годы убили 90 человек.

Что губит туристов, делающих фотографии? Чаще всего - почти в половине случаев - причиной смерти становится падение с высоты. Вторая причина - происшествия на транспорте. Также нередко любители селфи тонут.

Обычно при создании фотографий гибнут молодые люди - средний возраст составляет 24,4 года. Девушки чаще травмируются или гибнут, делая фото на высоте или с животными, мужчины - фотографируясь в транспорте.

Россия входит в тройку стран, где за последние годы погибло больше всего людей из-за селфи. Ее в этом рейтинге обошли Индия и США.