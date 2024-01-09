Лоукостер соединит Грузию и Нидерланды

Авиакомпания запустит прямые авиарейсы из Амстердама в Тбилиси. Полеты будут совершаться с 20 апреля. Билеты можно приобрести на сайте лоукостера.

Нидерландский авиаперевозчик с апреля запустит прямые рейсы из Амстердама в Тбилиси, сообщает пресс-служба Объединения аэропортов Грузии.

Полеты между городами будут совершаться два раза в неделю - по средам и субботам. Первый рейс запланирован на 20 апреля. Билеты уже можно купить на сайте компании.

Стоит добавить, что Transavia - нидерландский лоукостер, работающий с 1966 года. Перевозчик является дочерней компанией группы Air France KLM.