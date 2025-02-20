Вестник Кавказа

Лития в память о Михаиле Лермонтове пройдет завтра в Пятигорске

Место дуэли Лермонтова в Пятигорске
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Пятигорский музей-заповедник Михаила Лермонтова завтра проведет поминальную литию в память о великом поэте. Кроме того, в памятную дату состоится множество мероприятий.

Завтра в музее-заповеднике М. Ю. Лермонтова, который находится в Пятигорске, состоится поминальная лития (служба) в память о поэте, рассказала директор музея Ирина Сафарова.

Она подчеркнула, что 27 июля – день, когда в 1841 году он погиб на дуэли – самый важный для музея.

"Это особая дата, ведь Пятигорск – Лермонтовский, это никто никогда не отменит уже"

– Ирина Сафарова

Директор обратила внимание на то, что столько, сколько для Пятигорске сделал Лермонтов, не сделает уже никто, так что эта дата очень важна для всего города.

Сафарова добавила, что в день 27 июля запланировано множество мероприятий, посвященных поэту. Первое из них – традиционная поминальная лития. Она начнется завтра в 8.30, в храме святого Лазаря, пишет ТАСС.

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