Лихорадка Западного Нила покидает Армению

В Минзраве Армении сообщили о смягчении эпидемиологической ситуации. Это связано со снижением темпов распространения случаев лихорадки Западного Нила.
Глава армянского Минздрава Анаит Аванесян сообщила о смягчении эпидемиологической ситуации в стране.
Аванесян отметила, что улучшение обстановки связано с ощутимым снижением темпов распространения лихорадки Западного Нила.
Министр подчеркнула, что ведомство продолжает работать в этом направлении. По ее словам, это касается не только лихорадки, но и кори.
Помимо этого, глава министерства напомнила о необходимости вакцинироваться в связи с похолоданием и скорым началом сезона заболеваний.
Стоит добавить, что впервые об инфекции в Армении заговорили 21 августа. По состоянию на 13 сентября, от болезни умерли 4 человека.