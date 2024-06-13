Вестник Кавказа

Лихорадка Западного Нила покидает Армению

Лихорадка Западного Нила покидает Армению
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Минзраве Армении сообщили о смягчении эпидемиологической ситуации. Это связано со снижением темпов распространения случаев лихорадки Западного Нила.

Глава армянского Минздрава Анаит Аванесян сообщила о смягчении эпидемиологической ситуации в стране.

Аванесян отметила, что улучшение обстановки связано с ощутимым снижением темпов распространения лихорадки Западного Нила.

Министр подчеркнула, что ведомство продолжает работать в этом направлении. По ее словам, это касается не только лихорадки, но и кори.

Помимо этого, глава министерства напомнила о необходимости вакцинироваться в связи с похолоданием и скорым началом сезона заболеваний.

Стоит добавить, что впервые об инфекции в Армении заговорили 21 августа. По состоянию на 13 сентября, от болезни умерли 4 человека.

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