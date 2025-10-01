Вестник Кавказа

Лига чемпионов: "Кайрат" не смог обыграть "Пафос" в Алматы

Футбольный клуб “Кайрат“
© Фото: соцсети футбольного клуба “Кайрат“
ФК "Кайрат" провел сегодня в Алматы вторую домашнюю встречу в рамках основного этапа Лиге чемпионов. Соперником казахстанской команды был кипрский "Пафос".

В Алматы 21 октября прошла встреча основного этапа Лиги чемпионов УЕФА между "Кайратом" и кипрским "Пафосом".

Команды сыграли вничью со счетом 0:0.

Отметим, что "Пафос" почти весь матч провел в меньшинстве. На 4-й минуте с поля был удален защитник Жоау Коррейя.

Напомним, в первых двух турах "Кайрат" встречался с лиссабонским "Спортингом" и мадридским "Реалом". "Спортингу" казахстанская команда уступила со счетом 1:4, а "Реалу" – со счетом 0:5.

