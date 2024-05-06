Вестник Кавказа

Лидеры Греции и Турции обсудят вопросы улучшения отношений

Реджеп Тайип Эрдоган и Кириакос Мицотакис
© Фото: официальный сайт президента Турции
Греческая делегация во главе с премьером прибыла в Турцию. В ходе поездки официальные лица этой страны проведут переговоры с турецкими коллегами.

Во второй половине дня 13 мая в Анкаре состоятся переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. Об этом сообщают греческие СМИ.

После встречи, целью которой является улучшение отношений между странами, Эрдоган и Мицотакис выступят с совместным заявлением.

Параллельно пообщаются главы МИД Турции и Греции Георгиос Герапетритис и Хакан Фидан. Запланирована также встреча руководителей спецслужб двух стран.

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