Вестник Кавказа

Анкара и Афины договорятся в понедельник

Анкара и Афины договорятся в понедельник
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президенты Турции и Греции проведут переговоры в понедельник, 13 мая. На повестке широкий спектр вопросов, в том числе экономическое и гуманитарное сотрудничество.

Главы турецкого и греческого государств в понедельник проведут встречу, на повестке которой будет обсуждение «дорожной карты». Также планируется обсуждение экономических вопросов, а также ближневосточной проблематики.

Напомним, что президент Греции прибудет в столицу турецкого государства в понедельник. Это будет ответный визит.

«Два лидера, которые в последний раз встречались в Афинах 7 декабря, определят "дорожную карту", которой будут следовать в предстоящий период»

– газета Hürriyet.

Кроме того, лидеры намерены обсудить вопросы в области научного и транспортного сотрудничества, сельского хозяйство. Также планируется обсуждение взаимодействия в туристической и гуманитарной областях.  

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