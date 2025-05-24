Вестник Кавказа

Лидер Сирии выступит в ООН в сентябре

Новый флаг Сирии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
СМИ: Ахмед аш-Шараа совершит визит в США и выступит в ООН.

Лидер Сирии Ахмед аш-Шараа планирует посетить США в сентябре и выступить в ООН. Это будет первое за 60 лет выступление главы Сирийской Арабской Республики на трибуне организации, сообщают СМИ. 

"Эксклюзивные источники сообщили Syria TV, что президент Сирии Ахмад аш-Шараа посетит США в сентябре и выступит на заседании в ООН"

– Syria TV

Отметим, что в апреле глава дипломатии нового Дамаска Асад аш-Шайбани поднял флаг Сирии в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. 

Напомним, что новые власти Сирии пользуются поддержкой ЕС и США. Вашингтон и Брюссель в мае сняли санкции против Дамаска в ряде отраслей.

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