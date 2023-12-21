«Левая рука Пашиняна» поедет на заседание по «формуле мира» Зеленского

Армения станет участником заседания по «формуле мира» Зеленского, страну представит Армен Григорян. Глава Совбеза отправится с рабочим визитом в Швейцарию 14 января.
Секретарь армянского Совбеза Армен Григорян отправится с визитом в Швейцарию, сообщает пресс-служба ведомства.
«Левая рука» Пашиняна станет участником заседания по «формуле мира» украинского президента Владимира Зеленского, которое запланировано на 14 января.
Других подробностей Совбез Армении не приводит.
Ранее постпред Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль заявила, что заседание по «формуле мира» Зеленского пройдет в Давосе.
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