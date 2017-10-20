Вестник Кавказа

Лесозаготовительное предприятие в Турции горит более 12 часов

Лесозаготовительное предприятие в Турции горит более 12 часов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сильный ветер затрудняет тушение пожара в городе Афьонкаразисар в Турции на предприятии по заготовке леса. Специалисты борются с ним еще со вчерашнего вечера. Вероятная причина происшествия – неисправность в проводке.

Пожар на лесозаготовительном предприятии в городе Афьонкарахисар в Турции тушат уже более 12 часов. В работах участвуют свыше 60 пожарных расчетов, сообщили местные СМИ.

Пламя охватило почти все здание фабрики. Его ликвидации мешает сильный ветер, из-за которого также есть опасность перехода огня на соседние постройки и завод по производству пластика.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет, передал телеканал TRT Haber. Предположительно, причиной пожара могла стать неисправность в электропроводке, однако точную версию еще предстоит выяснить специалистам.

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