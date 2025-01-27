Лесных обитателей начали подсчитывать в Ингушетии

К подсчету численности животных и птиц, обитающих в лесу, приступили в Ингушетии. Итоговые результаты будут готовы к середине весны.

Охотинспекторы Ингушетии приступили к работам по подсчету лесных животных, рассказали в республиканском Минприроды.

"Чтобы избежать путаницы и двойного подсчета, во время зимнего маршрутного учета затираются все следы зверей. Это позволяет более точно определить количество особей, обитающих на исследуемой территории"

- Минприроды Ингушетии

Сотрудники инспекции будут проходить маршрут 2 раза, чтобы сначала затереть старые следы, а после зафиксировать свежие. Завершить работы планируют в марте, к апрелю уже будут опубликованы отчеты о численности лесных обитателей в Ингушетии.

Информация, которую соберут инспекторы, будет нужна для оценки состояния и численности популяции охотничьих животных и птиц.