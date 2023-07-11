Леса Крыма будут закрыты до конца месяца

Опубликовано: 2:27, 11 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти Крыма приняли решение на три недели, с 12 июля по 1 августа, закрыть походы в местные леса не только для жителей, но и для туристов – такие жесткие требования диктуют соображения пожарной безопасности, поскольку на полуострове установилась настоящая жара.

Посещение леса уже со среды будет запрещено в Крыму по 1 августа – делается это для обеспечения пожарной безопасности, говорится в приказе министерства экологии и природных ресурсов региона, опубликованном на правительственном портале Республики Крым.

"Ввести с 00 ч. 00 мин. 12.07.2023 года по 24 ч. 00 мин. 01.08.2023 года на территории лесных участков... ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности сроком на 21 календарный день"

- приказ Минэкологии Крыма

Исключение вводится лишь для сквозного проезда по дорогам общего пользования, ну и, конечно, для сотрудников лесоохраны, передает "Интерфакс".

Все остальные мероприятия, связанные с посещением лесов – будь то спортивные, научные, образовательные и другие – разрешено проводить при условии их согласования с Минэкологии, которое, в свою очередь, будет проводить ежедневный мониторинг пожарной опасности, все лесные дороги на полуострове будут перекрыты, а незаконные въезды в лесные массивы - перепаханы.

Напомним, особый противопожарный режим на территории республики, введены МЧС Крыма, работает уже с 8 июля – он установлен из-за 4 и 5 классов пожарной опасности, введенных в республике из-за жаркой погоды, усиления ветра и рисков крупных пожаров.