Крым получит еще 2,5 млрд рублей на поддержку турбизнеса

Опубликовано: 19:55, 6 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Крым, второй год не добирающий туристов, получит очередной пакет помощи от государства. Будет выделено 2,5 млрд рублей на выплаты сотрудникам крымского турбизнеса.

Туристическая отрасль Крыма получит поддержку, будет выделено еще 2,5 млрд рублей.

"Глава государства [Владимир Путин] поручил поддержать отрасль. Чтобы сохранить туристический потенциал Крыма и Севастополя, правительство выделит свыше 2,5 млрд рублей. Эти средства предусмотрены для единовременной выплаты работникам более чем 3,5 тыс. компаний, если в течение 12 месяцев - с октября прошлого года - они оставят занятость не менее 80%"

– премьер-министр РФ Михаил Мишустин

На середину лета отели в Крыму заняты чуть более, чем на 50%, неуспешным был и сезон 2022 года. Россияне неактивно едут на отдых в Крым, несмотря на скидки отелей, из-за логистических сложностей.