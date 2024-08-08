Вестник Кавказа

Леса Ингушетии будут контролировать с воздуха

Леса Ингушетии будут контролировать с воздуха
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ингушетия уже в нынешнем году планирует закупить профессиональные дроны, чтобы с воздуха отслеживать и пресекать факты незаконной вырубки ценных деревьев, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

Лесные хозяйства Ингушетии будут защищать и контролировать лес с воздуха, для чего власти республики в этом году закупят беспилотные летательные аппараты (БПЛА) – это связано с участившимися случаями незаконной вырубки деревьев ценных пород, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"Планируем приобрести три беспилотника для мониторинга экологической обстановки"

- Махмуд-Али Калиматов

Новый, пусть и небольшой пока, воздушный флот поможет лесным хозяйствам республики не только бороться с браконьерами, но и оперативно обнаруживать лесные пожары и быстро принимать по всем фактам эффективные решения, добавил руководитель региона.

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