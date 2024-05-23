Вестник Кавказа

Лекция Кобахидзе завершилась стычкой молодежи на улицах Тбилиси

Лекция Кобахидзе завершилась стычкой молодежи на улицах Тбилиси
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Конфликт между сторонниками правящей партии «Грузинская мечта» и студентами произошел сегодня в столице Грузии около Тбилисского университета после того, как премьер завершил там лекцию и покинул здание.

Около здания Тбилисского государственного университета произошла стычка молодежного движения, которое поддерживает правящую партию «Грузинская мечта», и студентов, выступающих против закона об иноагентах.

Конфликт произошел после того, как из здания вуза вышел премьер республики Ираклий Кобахидзе, который ведет в университете курс по конституционному праву.

На протяжении последнего месяца чтение лекций премьера проходят на фоне уличных протестов около здания ТГУ.

Ранее сообщалось, что прошлые акции протеста около вуза также заканчивались стычками протестующих и сторонников партии.

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