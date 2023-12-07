Лекарства в Грузии становятся дешевле

Минздрав Грузии отчитался о том, что более 5 тысяч лекарств в аптеках страны стали дешевле – это результат реформы по ограничению цен на медикаменты.

Количество лекарств, на которые установлено ограничение цен при оптовых и розничных продажах, достигло 5 150 наименований, сообщили в Минздраве Грузии.

Это – результат почти года работы по установлению границ цен на медикаменты, главным образом – первой необходимости, которую ведомство проводило с января. Государство взяло под контроль безудержный рост цен на лекарства в аптеках страны, который доходил порой до 300% от их изначальной стоимости, передает Sputnik Грузия.

Теперь в льготном списке средства для лечения хронических и онкологических заболеваний, антибиотики, сердечно-сосудистые препараты и целый ряд других, не менее востребованных населением медицинских препаратов.

Тем не менее, эта работа будет продолжена: список будет расширен до 7 тыс наименований, заверили в грузинском Минздраве.