Легковушка протаранила автобус в Казахстане, пятеро погибших

На автотрассе в Карагандинской области Казахстана сегодня лоб в лоб столкнулись автобус и легковая машина, погибли все пассажиры легковушки и пассажир автобуса.

Сегодня днем на автотрассе "Алматы-Екатеринбург" произошла страшная авария: в Карагандинской области в 30 км от поселка Акчатау в дорожно-транспортном происшествии с участием легковушки и автобуса погибли пять человек.

"Автомобиль лоб в лоб столкнулся с автобусом. Погибли все четыре пассажира автомобиля и один пассажир автобуса"

- департамент полиции Карагандинской области.

Еще 11 пассажиров автобуса с различными травмами госпитализировали в больницы прибывшие по вызову бригады медиков скорой помощи, передает Sputnik Казахстан.

Правоохранители региона уже возбудили уголовное дело по факту гибели людей: сейчас следователи проводят необходимые экспертизы, проводится расследование, - рассказал замначальника УПМС ДП Карагандинской области Бауыржан Хантемиров.