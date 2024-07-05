Легковушка протаранила автобус в Казахстане, пятеро погибших

Сегодня днем на автотрассе "Алматы-Екатеринбург" произошла страшная авария: в Карагандинской области в 30 км от поселка Акчатау в дорожно-транспортном происшествии с участием легковушки и автобуса погибли пять человек.
"Автомобиль лоб в лоб столкнулся с автобусом. Погибли все четыре пассажира автомобиля и один пассажир автобуса"
- департамент полиции Карагандинской области.
Еще 11 пассажиров автобуса с различными травмами госпитализировали в больницы прибывшие по вызову бригады медиков скорой помощи, передает Sputnik Казахстан.
Правоохранители региона уже возбудили уголовное дело по факту гибели людей: сейчас следователи проводят необходимые экспертизы, проводится расследование, - рассказал замначальника УПМС ДП Карагандинской области Бауыржан Хантемиров.