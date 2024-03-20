Легендарную Поляну Песен восстановят в Кисловодске 

В Кисловодске возродят легендарную Поляну Песен. Она была создана в 70-е годы и представляла собой раскинувшийся под открытым небом амфитеатр, собиравший во времена СССР десятки тысяч зрителей

Поляна Песен, уникальное место в Кисловодске, которое было создано еще в 1970-х годах, вновь оживает. Глава курорта Евгений Моисеев подтвердил, что в текущем году начнется процесс восстановления этого удивительного уголка, полного загадочности и красоты.

«Курортный объект советской эпохи, Поляну Песен, восстановят в Кисловодске в этом году. Историческая городская локация была создана в 1973 году и представляла собой раскинувшийся под открытым небом амфитеатр, собиравший во времена СССР десятки тысяч зрителей»

– глава города-курорта Евгений Моисеев.

Новая жизнь старого места

Поляна Песен, как ни странно, никогда не утрачивала своей популярности и важности среди туристов и жителей Кисловодска. Здесь, по легенде, каждый камень, каждое дерево обладает своим уникальным звучанием, будто бы исполняя мелодии древности. Восстановление этого места – это не просто реставрация, это возрождение духа истории, вдохновение для новых поколений.

Значимость культурного наследия

Культурное наследие каждого уголка нашей страны - это нечто, что мы должны беречь и передавать будущим поколениям. Поляна Песен – яркий пример такого наследия, которое несет в себе дух времени, таинственность и загадочность.

Соединение прошлого и будущего

Поляна Песен – это не просто камни и деревья, это место, где соединяются прошлое и будущее. Здесь можно услышать музыку времени, почувствовать вдохновение от природы и истории. Восстановление этого уникального места откроет новые горизонты для туризма, для культурного развития региона, для самопознания и гармонии с природой.