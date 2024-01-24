Легенда ЦСКА будет стажироваться в клубе РПЛ

Экс-игрок ЦСКА пройдет стажировку в «Крыльях Советов». По словам тренера самарцев, бывший футболист сам попросился на стажировку на второй сбор команды.

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев пройдет стажировку в самарских «Крыльях Советов», сообщил наставник клуба из РПАЛ Игорь Осинькин.

По словам специалиста, он не мог отказать Дзагоеву в его просьбе. Он отметил, что готов поделиться с Аланом своим опытом, пишет «Чемпионат».

«Весь второй сбор он планирует быть рядом с нами, в нашем отеле, постоянно наблюдая за процессом»

- Игорь Осинькин

Дзагоев повесил бутсы на гвоздь в ноябре 2023 года. Он с 2008 по 2022 год защищал цвета ЦСКА, с которым неоднократно становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России. Последним клубом в его карьере была греческая «Ламия».