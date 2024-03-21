Лавров: Россия и Китай вышли на беспрецедентный уровень отношений

Россия и Китай вышли на беспрецедентный уровень отношений – они продолжат укрепляться благодаря лидерам двух стран, и с переизбранием Владимира Путина на пост президента будут и дальше укрепляться, заявил в Пекине глава МИД РФ Сергей Лавров.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, находящийся в столице КНР с официальным визитом, провел сегодня переговоры со своим китайским коллегой Ван И, отметив феноменальный уровень отношений двух стран.

"Мы видим, что благодаря лидерам российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия вышли на беспрецедентный уровень, без всякого преувеличения. И с переизбранием Владимира Путина преемственность линии на их всестороннее укрепление, конечно, получила дополнительные гарантии"

- Сергей Лавров

Глава российского внешнеполитического ведомства в качестве стимула к такому беспрецедентному развитию отношений двух стран назвал близость или совпадение подходов России и Китая к решению ключевых проблем современности, которые и закладывают основу для укрепления их стратегической координации на мировой арене.

"Наше стратегическое партнерство строится на основе принципов уважительного, равноправного, доверительного диалога, взаимной поддержки по вопросам, которые затрагивают коренные интересы наших стран. И сотрудничество превосходит, как уже не раз наши лидеры констатировали, военно-политические союзы времен холодной войны, не направлено против какой-либо третьей стороны"

- Сергей Лавров

Такое слаженное взаимодействие и общая точка зрения позволяет России и Китаю эффективно решать общие задачи как на внутреннем контуре, так и на внешнем, добавил Лавров.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", министр иностранных дел России находится в Пекине с двухдневным официальным визитом. У главы российского МИД запланирован обстоятельный обмен мнениями с главой МИД Китая Ван И по ряду горячих тем и региональных сюжетов, включая украинский кризис и ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.