Сергей Лавров едет в Китай с двухдневным визитом

В понедельник глава МИД РФ прибудет в Пекин. В рамках официального визита он проведет встречу с главой МИД КНР, чтобы обсудить горячие темы и взаимодействие на международной арене.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров совершит 8-9 апреля визит в Китай, информирует сегодня российское внешнеполитическое ведомство.

Министр встретится с китайским коллегой, Лавров и Ван И в ходе диалога затронут ряд актуальных вопросов.

"Запланирован обстоятельный обмен мнениями по ряду горячих тем и региональных сюжетов, включая украинский кризис и ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе"

– МИД России

Также министры намерены обсудить двустороннее сотрудничество России и Китая на мировой арене, особое внимание будет уделено взаимодействию в ООН, БРИКС, Большой двадцатке, ШОС и других организациях.

Предыдущий визит Лаврова в Китай состоялся полгода назад.