Россия и Китай широко отметят 75-летие дипотношений

Яркие мероприятия и празднования ознаменуют 75-летие установления дипотношений между Москвой и Пекином. Также объявлены на 2024-2025 Годы культуры России и Китая.

Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй рассказал о планах широко отпраздновать 75-летие с установления дипломатических отношений между Россией и Китаем в этом году.

"В настоящее время стороны достигли договоренности о торжественном праздновании 75-летия установления дипломатических отношений, и в рамках Годов культуры Китая и России будет проведен ряд ярких, народных и согревающих сердца мероприятий"

– посол

Он добавил, что лидеры России и Китая продолжат поддерживать тесные контакты на высоком уровне, будет развиваться взаимодействие стран в экономике, торговле, транспорте, энергетике, сельском хозяйстве, области высоких технологий.

"Все больше укрепляется решимость двух стран работать рука об руку. Фундамент дружбы, передающейся из поколения в поколение, становится более прочным, а перспективы всестороннего сотрудничества еще шире"

– посол

Между лидерами двух стран установились отношения крепкой дружбы и политического взаимодоверия, отметил посол в интервью ТАСС.