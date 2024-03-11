Си Цзиньпин поздравил Путина с победой на выборах

Председатель КНР Си Цзиньпин направил российскому лидеру Владимиру Путину поздравление с победой на президентских выборах, сообщает Центральное телевидение Китая.
Китайский лидер заявил, что переизбрание Путина в полной мере отражает поддержку российского народа.
"В последние годы российский народ объединился, преодолел вызовы и добился устойчивого прогресса на пути национального развития и возрождения", - заявил китайский лидер"
- Си Цзиньпин
Он выразил уверенность, что Россия под руководством Путина добьется больших успехов в национальном развитии и строительстве.
Выборы президента России
Напомним, Владимир Путин на выборах президента России набрал более 87% голосов избирателей после обработки 99% бюллетеней. Это рекордный результат и рекордная явка на президентских выборах в России.