Вестник Кавказа

Си Цзиньпин поздравил Путина с победой на выборах

Си Цзиньпин и Владимир Путин
© Фото: Сайт президента России
Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента России. Он отметил, что победа Путина отражает поддержку российского народа.

Председатель КНР Си Цзиньпин направил российскому лидеру Владимиру Путину поздравление с победой на президентских выборах, сообщает Центральное телевидение Китая.

Китайский лидер заявил, что переизбрание Путина в полной мере отражает поддержку российского народа.

"В последние годы российский народ объединился, преодолел вызовы и добился устойчивого прогресса на пути национального развития и возрождения", - заявил китайский лидер"

- Си Цзиньпин

Он выразил уверенность, что Россия под руководством Путина добьется больших успехов в национальном развитии и строительстве.

Выборы президента России

Напомним, Владимир Путин на выборах президента России набрал более 87% голосов избирателей после обработки 99% бюллетеней. Это рекордный результат и рекордная явка на президентских выборах в России. 

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