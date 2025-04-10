Вестник Кавказа

Лавров расценил действия ЕС как возобновление нацистской идеологии

Лавров расценил действия ЕС как возобновление нацистской идеологии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Все последние действия стран Евросоюза носят характер попыток открыто возродить идеологию нацизма, однако Россия сделает все возможное для того, чтобы Европа вернулась к своим истинным ценностям, заявил глава МИД России.

Страны Евросоюза в последнее время все более открыто заявляют о новой старой идеологии - европейской идеологии нацизма, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя запрет лидерам стран ехать на 9 мая в Москву.

"Нет такого слова, которое охарактеризовало бы это явление. Оно действительно, я сейчас не иронизирую, это уму непостижимо, как Евросоюз открыто хочет возобновить европейскую идеологию нацизма"

- Сергей Лавров

Европа явно позабыла о том, благодаря кому гидра нацизма, поднявшая годову в 40-е года прошлого столетия, была уничтожена, однако Россия не намерена мириться с таким положением дел - эта идеология будет уничтожена раз и навсегда, отметил глава российского МИД, передает ТАСС.

Европе не удастся поставить всех под ружье в попытках натравить на своих конкурентов, чьи ценности, взгляды и убеждения не нравятся европейским лидерам, фюрерам и прочим комиссарам – ей придется вернуться к своим истинным ценностям, добавил Сергей Лавров. 

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