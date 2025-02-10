Лавров провел встречу с Пезешкианом

Глава МИД РФ пообщался во вторник с иранским президентом. Перед этой встречей он поговорил с местным коллегой Аббасом Аракчи.

Во вторник, 25 февраля, глава МИД России пообщался в Тегеране с президентом Ирана. В ходе переговоров Сергей Лавров передал Масуду Пезешкиану "огромный привет" от его российского коллеги Владимира Путина.

Он также обратил внимание на то, что договор о стратегическом партнерстве между РФ и Исламской Республикой, подписание которого состоялось в прошлом месяце, уже начал выполняться, передает РИА Новости.

Напомним, во вторник российский министр встретился с иранским коллегой Аббасом Аракчи. Центральными темами переговоров стали Сирия и ядерная программа Ирана. Кроме того, российский министр рассказал коллеге о недавних контактах РФ и США.