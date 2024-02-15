Вестник Кавказа

Лавров прибыл в Бразилию на заседание G20

Лавров прибыл в Бразилию на заседание G20
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава МИД РФ прибыл в Бразилию, где будет проходить саммит министров иностранных дел стран G20. Ранее Лавров с официальными визитами побывал в других государствах Латинской Америки - Венесуэле и на Кубе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в саммите глав МИД G20.

Программа встречи министров "двадцатки" рассчитана на два дня. Глава российского внешнеполитического ведомства, выступая на заседании, намерен представить в развернутом виде российские оценки глобальных вызовов, их причины и шаги для эффективного преодоления, сообщала ранее официальный представитель МИД Мария Захарова. Кроме того, на полях саммита Лавров проведет ряд двусторонних встреч.

Визит в Бразилию завершит латиноамериканское турне Лаврова, который ранее посетил Венесуэлу и Кубу, где провел встречи как со своими коллегами, так и с главами государств.

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