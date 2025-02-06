Вестник Кавказа

Лавров отправится на СМИД G20

Лавров отправится на СМИД G20
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава МИД России примет участие в Совете министров иностранных дел G20. Само мероприятие состоится в Йоханнесбурге с 20 по 21 февраля.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила о предстоящей поездке главы отечественной дипломатии Сергея Лаврова на Совет руководителей МИД стран G20.

Пресс-секретарь подчеркнула, что на полях министерской двадцатки глава российского внешнеполитического ведомства проведет рад встреч со своими коллегами.

Само мероприятие пройдет в городе Йоханнесбурге в Южно-Африканской Республике с 20 по 21 февраля.

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