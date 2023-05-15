Лавина сошла на десятки человек в Иране

Почти 20 человек оказались под лавиной в Восточном Азербайджане. Пострадавших эвакуировали спасатели. Спасательные работы продолжаются, количество раненых может вырасти.
Около двух десятков человек получили травмы, оказавшись под снежной лавиной, в Иране. О ЧП пишут иранские СМИ.
Природный катаклизм случился в северо-западной провинции Восточный Азербайджан.
Сегодня утром лавина сошла на людей в районе Сераб. К счастью, спасатели быстро оказались на месте ЧП. Они оперативно освободили пострадавших из снежного плена.
По последним данным, пострадали минимум 19 человек.
Информации о том, погиб ли кто-то в результате схода лавины, нет.