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Лавина сошла на десятки человек в Иране

Лавина сошла на десятки человек в Иране
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Почти 20 человек оказались под лавиной в Восточном Азербайджане. Пострадавших эвакуировали спасатели. Спасательные работы продолжаются, количество раненых может вырасти.

Около двух десятков человек получили травмы, оказавшись под снежной лавиной, в Иране. О ЧП пишут иранские СМИ.

Природный катаклизм случился в северо-западной провинции Восточный Азербайджан.

Сегодня утром лавина сошла на людей в районе Сераб. К счастью, спасатели быстро оказались на месте ЧП. Они оперативно освободили пострадавших из снежного плена.

По последним данным, пострадали минимум 19 человек.

Информации о том, погиб ли кто-то в результате схода лавины, нет.

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