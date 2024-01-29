Лавина остановила железнодорожное сообщение между западом и востоком Грузии

Граждане Грузии не смогут в среду на поезде попасть из западной в восточную часть страны и обратно. Железнодорожное сообщение прервано из-за непогоды.

Грузинская железная дорога сообщила об отмене 8 рейсов между западной и восточной частями страны, запланированных на среду.

Сообщение прервано из-за непогоды. В частности, 7 февраля поезда не будут ездить из Тбилиси в Батуми, Зугдиди, Кутаиси, Озургети. Недоступны для пассажиров также будут рейсы Батуми-Тбилиси, Поти-Тбилиси, Озургети-Кутаиси-Тбилиси и Хашури-Зестафони.

Граждане, купившие билеты на эти поезда, смогут получить назад потраченные на них деньги.

Напомним, 6 февраля железнодорожное сообщение между западом и востоком республики было прервано из-за сошедшей лавины.