Верхний Ларс сейчас: в очереди стоят почти 2 тыс фур

В России временно недоступна для проезда дорога, ведущая к границе с Грузией. В настоящее время на КПП между странами застряли несколько тысяч грузовиков.

Очередь на контрольно-пропускном пункте "Верхний Ларс" к вечеру 6 февраля собрала почти 2 тыс фур. Об этом информирует ЦОДД Северной Осетии.

Движение по дороге, ведущей к российско-грузинской границе, временно запрещено для всех видов автомобилей.

Согласно последней информации, на КПП с российской стороны сейчас находятся 1969 грузовиков.

Проезд по дороге Мцхета-Степанцминда-Ларс время от времени вынуждены ограничивать из-за снегопада и угрозы образования лавин.