"Ласточка" в Сухум совершила второй и последний рейс 2024

Регулярные "Ласточки" до Сухума будут запущены уже в следующем сезоне – сегодня состоялся последний в 2024 году тестовый рейс.
Первая такая поездка была совершена в апреле. Предполагалось, что если железнодорожная инфраструктура не подведет, то можно будет в скором времени запускать "Ласточки" до Сухума уже с пассажирами. Однако тогда оказалось, что перед запуском необходимо провести ряд работ.
И вот сегодня состоялся второй тестовый рейс, передает Sputnik Абхазия.
О том, как он прошел, рассказал начальник пассажирской службы АЖД Руслан Харазия. По его словам, в результате обнаружились определенные недочеты, связанные с габаритами "Ласточки", – от них избавятся буквально в ближайшее время.
В АЖД заверили, что "Ласточка" начнет регулярно возить пассажиров в Сухум в следующем году.