"Ласточка" в Сухум совершила второй и последний рейс 2024

Электропоезд "Ласточка" сегодня снова выполнил тестовый рейс до столицы Абхазии Сухума. Проверочная поездка помогла обнаружить ряд проблем с габаритами поезда.

Регулярные "Ласточки" до Сухума будут запущены уже в следующем сезоне – сегодня состоялся последний в 2024 году тестовый рейс.

Первая такая поездка была совершена в апреле. Предполагалось, что если железнодорожная инфраструктура не подведет, то можно будет в скором времени запускать "Ласточки" до Сухума уже с пассажирами. Однако тогда оказалось, что перед запуском необходимо провести ряд работ.

И вот сегодня состоялся второй тестовый рейс, передает Sputnik Абхазия.

О том, как он прошел, рассказал начальник пассажирской службы АЖД Руслан Харазия. По его словам, в результате обнаружились определенные недочеты, связанные с габаритами "Ласточки", – от них избавятся буквально в ближайшее время.

В АЖД заверили, что "Ласточка" начнет регулярно возить пассажиров в Сухум в следующем году.