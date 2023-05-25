РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Лянкаран потрясло небольшое землетрясение

Лянкаран потрясло небольшое землетрясение
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Нынешним утром в Массалинском районе Азербайджана произошло небольшое землетрясение, сообщили в Национальной академии наук Азербайджана.

В Азербайджане сегодня утром произошло землетрясение, сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы НАНА.

Подземные толчки были зарегистрированы в 05:36 по местному времени (04:36 мск) в Масаллинском районе, в 26 км к северо-западу от станции Лянкяран, передает Trend.

Очаг землетрясения, магнитуда которого составила 3,1, залегал на глубине 8 км.

На земле подземные толчки не ощущались.

В НАНА опровергли слухи о возможном землетрясении в Азербайджане

В НАНА опровергли слухи о возможном землетрясении в Азербайджане

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
950 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version