Лянкаран потрясло небольшое землетрясение

Опубликовано: 7:57, 25 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Нынешним утром в Массалинском районе Азербайджана произошло небольшое землетрясение, сообщили в Национальной академии наук Азербайджана.

В Азербайджане сегодня утром произошло землетрясение, сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы НАНА.

Подземные толчки были зарегистрированы в 05:36 по местному времени (04:36 мск) в Масаллинском районе, в 26 км к северо-западу от станции Лянкяран, передает Trend.

Очаг землетрясения, магнитуда которого составила 3,1, залегал на глубине 8 км.

На земле подземные толчки не ощущались.