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Лайнеры Qanot Sharq с июня начинают летать Самарканда в Стамбул

Лайнеры Qanot Sharq с июня начинают летать Самарканда в Стамбул
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Уже с 1 июня в расписании аэропорта узбекского Самарканда появится прямой рейс в турецкий мегаполис Стамбул, уже известно расписание полетов.

Узбекистанская авиакомпания Qanot Sharq с 1 июня начинает полеты из международного аэропорта Самарканда в крупнейший город Турции Стамбул, сообщает пресс-служба компании-оператора Air Marakanda.

"Рейсы будут выполняться три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам с вылетом из Самарканда в 7.00", - говорится в сообщении компании, передает Sputnik Узбекистан.

Ранее казахстанская авиакомпания FlyArystan сообщила о начале полетов по маршруту "Астана - Ташкент", ее авиалайнеры будут курсировать между двумя столицами с 3 июля дважды в неделю, по понедельникам и средам.

Что посмотреть в Самарканде

Что посмотреть в Самарканде

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